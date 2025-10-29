Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:36, 29 октября 2025Забота о себе

Вычислен превращающий шаурму в калорийную бомбу компонент

Терапевт Тен назвала соус самым вредным компонентом шаурмы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Чрезмерное употребление некоторых ингредиентов, которые входят в состав шаурмы, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила терапевт Зарема Тен. Об особенностях популярного фастфуда она поговорила с NEWS.ru.

По ее словам, соус — самый коварный ингредиент шаурмы. «Точка, где полезное блюдо превращается в калорийную бомбу. Майонезно-чесночный соус — наиболее популярный и опасный», — отметила врач. Тен объяснила, что в состав такого соуса входят рафинированное подсолнечное масло, яичный порошок, сахар, соль, стабилизаторы, консерванты.

Врач добавила, что 100 граммов такого соуса содержат около 500-600 калорий. При этом в одну шаурму кладут около 50 граммов соуса, то есть из-за него калорийность блюда увеличивается на 250-300 единиц, вычислила терапевт.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Тен отметила, что постоянное употребление шаурмы с вредным соусом провоцирует набор лишнего веса, повышение уровня «плохого» холестерина и, как следствие, развитие атеросклероза. Кроме того, высокое содержание омега-6 — жирных кислот в подсолнечном масле, используемом в соусе, может увеличить риск развития воспаления в организме.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Петухова подсказала доступные продукты для зрения. По ее словам, поддержать здоровье глаз способны морковь, тыква, яблоки и шиповник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости