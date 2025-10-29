Вычислен превращающий шаурму в калорийную бомбу компонент

Терапевт Тен назвала соус самым вредным компонентом шаурмы

Чрезмерное употребление некоторых ингредиентов, которые входят в состав шаурмы, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила терапевт Зарема Тен. Об особенностях популярного фастфуда она поговорила с NEWS.ru.

По ее словам, соус — самый коварный ингредиент шаурмы. «Точка, где полезное блюдо превращается в калорийную бомбу. Майонезно-чесночный соус — наиболее популярный и опасный», — отметила врач. Тен объяснила, что в состав такого соуса входят рафинированное подсолнечное масло, яичный порошок, сахар, соль, стабилизаторы, консерванты.

Врач добавила, что 100 граммов такого соуса содержат около 500-600 калорий. При этом в одну шаурму кладут около 50 граммов соуса, то есть из-за него калорийность блюда увеличивается на 250-300 единиц, вычислила терапевт.

Тен отметила, что постоянное употребление шаурмы с вредным соусом провоцирует набор лишнего веса, повышение уровня «плохого» холестерина и, как следствие, развитие атеросклероза. Кроме того, высокое содержание омега-6 — жирных кислот в подсолнечном масле, используемом в соусе, может увеличить риск развития воспаления в организме.

