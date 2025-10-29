Выдача одного вида кредитов в России рухнула

НБКИ: Выдача потребкредитов в России сократилась почти на 34 % в июле-сентябре

По итогам третьего квартала 2025 года суммарные объемы выдачи потребительских кредитов в России сократились почти на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении выдачи этого вида займов в стране свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

За отчетный период российские финансовые организации выдали гражданам потребкредитов на общую сумму 900 миллиардов рублей. Достигнутый результат оказался на 33,9 процента меньше, или в полтора раза ниже, чем за июль-сентябрь прошлого года, уточнили аналитики.

Для сравнения: в третьем квартале 2024 года совокупный объем выданных финорганизациями потребкредитов составил 1,37 триллиона рублей. Таким образом, за 12 месяцев показатель сократился примерно на 470 миллиардов рублей, резюмировали в бюро.

Эксперты объясняют резкое падение объемов выдачи потребительских кредитов в России в том числе ужесточением регулирования со стороны Центробанка. С учетом высокой долговой нагрузки значительной части населения банки стремятся избежать лишних рисков и выдают гражданам меньшие суммы под проценты, поясняют аналитики. В сложившихся реалиях, отмечали в ВТБ, ожидать полноценного кредитного ренессанса в обозримом будущем не стоит. Ключевая ставка все еще находится на заградительном уровне, а весомых предпосылок для ее резкого снижения в краткосрочной перспективе не предвидится, констатировали в финансовой организации.