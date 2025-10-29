Путешествия
Застрявших на действующем вулкане на Камчатке туристов спасли

«112»: Застрявших на вулкане Авачинская сопка на Камчатке туристов спасли
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Группу российских туристов, застрявших из-за пурги на действующем вулкане Авачинская сопка на Камчатке, спасли. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что спасатели во время операции и сами попали в снежный буран, но смогли продолжить путь на вездеходах и к утру 29 октября нашли группу. Их эвакуировали по резервной автодороге. Теперь власти намерены наградить спасателей за проделанную работу.

Четыре путешественника на трех автомобилях были заблокированы на вулкане 28 октября. У них не было еды, а топливо в машинах заканчивалось. Однако туристы поддерживали связь со спасателями по рации.

