Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

Группа спасателей попала в снежный плен на вулкане Авачинская сопка

Группа спасателей попала в снежный плен при попытке помочь туристам, застрявшим на вулкане Авачинская сопка на Камчатке. Об этом сообщает издание Baza.

Уточняется, что спасатели остановились в двух километрах от туристов и решили пойти дальше пешком, однако сильный ветер и нулевая видимость помешали им. В настоящее время они ждут помощи и находятся на связи по рации с туристами. У тех нет еды, в одной из их машин уже закончилось топливо, а в двух других — на исходе. Телефоны у них разрядились.

По информации Baza, россияне застряли на вулкане девять часов назад. Среди них есть гид-фрилансер Эдуард Махаев. Его коллеги отмечают, что прежде Махаев уже попадал в такие ситуации, поскольку не умеет ориентироваться в непогоду.

Ранее сообщалось, что снег заблокировал дорогу для четырех путешественников на трех автомобилях. У группы заканчивается топливо, люди рискуют замерзнуть, так как местность быстро заметает снегом.