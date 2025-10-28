Путешествия
14:52, 28 октября 2025Путешествия

Туристы застряли на действующем вулкане в России из-за пурги

Группа туристов на машинах застряла на вулкане Авачинская сопка на Камчатке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Группа российских туристов на машинах застряла из-за пурги на действующем вулкане Авачинская сопка на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что снег заблокировал дорогу для четырех путешественников на трех автомобилях. У группы заканчивается топливо, люди рискуют замерзнуть, так как местность быстро заметает снегом.

Как сообщает Telegram-канал «112», у россиян нет с собой запасов еды, а спуститься без помощи невозможно, поэтому им остается только ожидать эвакуации. Они уже подали сигнал бедствия. На место выехали краевые спасатели.

Ранее в китайской провинции Цинхай эвакуировали более 100 туристов, попавших в снежную ловушку в горах. Они направились в район Лаохугоу в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде, который находится на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря, и не смогли спуститься из-за сильного снегопада.

