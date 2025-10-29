Бывший СССР
Зеленский пригласил на Украину «президента с бензопилой»

Зеленский созвонился с президентом Аргентины Милеем и пригласил его на Украину
Фото: Leon Neal / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил посетить страну с визитом президента Аргентины Хавьера Милея, которого после серии выступлений с ручной бензопилой называют «президентом с бензопилой». Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Пригласил президента приехать в Украину, чтобы продолжить наш диалог и обсудить все ключевые перспективы развития отношений между нашими странами. Действительно, многие проекты можем реализовать вместе», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский также поздравил Милея с победой его партии на парламентских выборах.

Ранее Зеленский анонсировал встречу для обсуждения урегулирования конфликта. По его словам, он вскоре встретится с чиновниками стран Запада для обсуждения плана прекращения огня.

