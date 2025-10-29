Жена ударила мужа ножом в пах из-за имущественного спора

В Индии собственная семья напала на 55-летнего мужчину. Об этом сообщает The CSR Journal.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Шанкар Лал стал жертвой семейного сговора из-за имущественного спора — речь шла об оформлении общей недвижимости на имя сына. Не сумев склонить его к нужному решению, супруга, сын и невестка Лала решили расправиться с мужчиной. Ночью жена ударила его ножом в пах, нанеся серьезные повреждения гениталиям.

«Мой сын и его жена требовали переписать на него дом, а когда я отказался, они ночью напали на меня спящего — бросили камень мне в грудь. А потом жена оттащила меня в отдельную комнату и порезала мои интимные места ножом», — рассказал мужчина полицейским.

Полиция зарегистрировала уголовное дело по статьям «покушение на убийство», «нанесение тяжких телесных повреждений» и «кража», поскольку нападавшие также похитили деньги из кармана потерпевшего. Все трое обвиняемых скрылись. Сам Лал находится в критическом, но стабильном состоянии в районной больнице. У него серьезные травмы грудной клетки и паховой области.

Ранее в Южном Судане женщина отрезала гениталии мужу после семейной ссоры. Она сделала это, пока мужчина спал.

