Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 29 октября 2025Из жизни

Жена ударила мужа ножом в пах из-за имущественного спора

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Amit Dave / Reuters

В Индии собственная семья напала на 55-летнего мужчину. Об этом сообщает The CSR Journal.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Шанкар Лал стал жертвой семейного сговора из-за имущественного спора — речь шла об оформлении общей недвижимости на имя сына. Не сумев склонить его к нужному решению, супруга, сын и невестка Лала решили расправиться с мужчиной. Ночью жена ударила его ножом в пах, нанеся серьезные повреждения гениталиям.

«Мой сын и его жена требовали переписать на него дом, а когда я отказался, они ночью напали на меня спящего — бросили камень мне в грудь. А потом жена оттащила меня в отдельную комнату и порезала мои интимные места ножом», — рассказал мужчина полицейским.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Полиция зарегистрировала уголовное дело по статьям «покушение на убийство», «нанесение тяжких телесных повреждений» и «кража», поскольку нападавшие также похитили деньги из кармана потерпевшего. Все трое обвиняемых скрылись. Сам Лал находится в критическом, но стабильном состоянии в районной больнице. У него серьезные травмы грудной клетки и паховой области.

Ранее в Южном Судане женщина отрезала гениталии мужу после семейной ссоры. Она сделала это, пока мужчина спал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Запорожской области обвинил курян в том, что они не защитили регион. После критики Хинштейна и военкоров Балицкий извинился

    Невзоров назвал Дудя примитивным мальчишкой

    Жители российского региона рассказали о звуках взрывов

    Жена ударила мужа ножом в пах из-за имущественного спора

    Жена Джастина Бибера похвасталась фигурой в оголяющем тело платье

    Названа неожиданная причина введения Трампом антироссийских санкций

    В Италии заявили о крахе ВСУ в зоне спецоперации

    Стало известно о новом имени Поклонской

    Еще несколько российских аэропортов приостановили рейсы

    Россиянка побывала в Италии и назвала отличия в стиле местных женщин и соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости