Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:14, 29 октября 2025Россия

Жители российского региона рассказали о звуках взрывов

Shot: Жители Истринского округа заявили о звуках двух взрывов в 03:15 ночи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жители Истринского округа рассказали, что в ночь на 29 октября слышали звуки взрывов. Слова очевидцев приводит Telegram-канал Shot.

Местные жители заявили, что слышали два взрыва около 03:15 ночи. По их мнению, звуки были гулкими и их было слышно в северной части Истринского округа.

Ранее временно были закрыты московский аэропорт Домодедово и Жуковский, позже ограничения на полеты сняли.

Вечером 28 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на столицу. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Запорожской области обвинил курян в том, что они не защитили регион. После критики Хинштейна и военкоров Балицкий извинился

    Невзоров назвал Дудя примитивным мальчишкой

    Жители российского региона рассказали о звуках взрывов

    Жена ударила мужа ножом в пах из-за имущественного спора

    Жена Джастина Бибера похвасталась фигурой в оголяющем тело платье

    Названа неожиданная причина введения Трампом антироссийских санкций

    В Италии заявили о крахе ВСУ в зоне спецоперации

    Стало известно о новом имени Поклонской

    Еще несколько российских аэропортов приостановили рейсы

    Россиянка побывала в Италии и назвала отличия в стиле местных женщин и соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости