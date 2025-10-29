Жители российского региона рассказали о звуках взрывов

Shot: Жители Истринского округа заявили о звуках двух взрывов в 03:15 ночи

Жители Истринского округа рассказали, что в ночь на 29 октября слышали звуки взрывов. Слова очевидцев приводит Telegram-канал Shot.

Местные жители заявили, что слышали два взрыва около 03:15 ночи. По их мнению, звуки были гулкими и их было слышно в северной части Истринского округа.

Ранее временно были закрыты московский аэропорт Домодедово и Жуковский, позже ограничения на полеты сняли.

Вечером 28 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на столицу. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб, добавил он.