21:27, 29 октября 2025

17-летний подросток попал в базу «Миротворца»

ТАСС: 17-летний подросток оказался в базе сайта «Миротворец»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внесли 17-летнего подростка. Об этом сообщают журналисты издания ТАСС.

Как уточняется, ребенку вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Кроме того, несовершеннолетний якобы распространял «российскую пропаганду», о чем говорится из данных ресурса, с которыми ознакомились журналисты.

Другие подробности не уточняются.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» попали еще 25 двухлетних и трехлетних детей. Большая часть детей из списка — граждане Украины. До этого в базе значились 24 ребенка.

