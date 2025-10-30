Американские ученые прокомментировали распоряжение Трампа провести ядерные испытания

Американские ученые заявили, что США не будут проводить испытания ядерных боеголовок. Об этом амеркиансике ученые сообщили газете The New York Times.
«Это не ядерные испытания», — заявил в комментарии изданию бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории Зигфрид Хеккер.
По его словам, речь идет всего лишь об испытании носителей ядерного оружия. «США потребовалось бы значительное время для проведения ядерного испытания», — добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился в срочном порядке провести испытания ядерного оружия.