Американские ученые прокомментировали распоряжение Трампа провести ядерные испытания

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американские ученые заявили, что США не будут проводить испытания ядерных боеголовок. Об этом амеркиансике ученые сообщили газете The New York Times.

«Это не ядерные испытания», — заявил в комментарии изданию бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории Зигфрид Хеккер.

По его словам, речь идет всего лишь об испытании носителей ядерного оружия. «США потребовалось бы значительное время для проведения ядерного испытания», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился в срочном порядке провести испытания ядерного оружия.

