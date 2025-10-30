Мир
Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

Генерал Флинн заявил о неизбежности войны после приказа Трампа об испытаниях ЯО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший советник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн заявил о неизбежности войны после приказа главы Белого дома о проведении испытаний ядерного оружия (ЯО). Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Изменения политического курса и целей могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Завяжите ботинки потуже, солдаты», — написал генерал.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых, по его словам, есть соответствующие программы.

Трамп отметил, что на сегодняшний день Соединенные Штаты обладают самым большим в мире ядерным арсеналом, но в течение пяти лет Китай может сравняться с ними по этому показателю.

