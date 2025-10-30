Apple обвинила китайского конкурента в шпионаже

Apple обвинила китайскую Oppo в раскрытии коммерческой тайны

Корпорация Apple подала в суд на китайскую компанию Oppo, обвинив в шпионаже. Об этом сообщает профильное издание MacRumors со ссылкой на судебные документы.

Поводом для иска стала презентация для сотрудников Oppo, которую провел бывший инженер Apple Чэнь Ши. Сам Ши после ухода из компании Тима Кука устроился работать в Oppo. В ходе презентации под названием «Датчики Apple» специалист якобы раскрыл данные американской фирмы, защищенные коммерческой тайной.

До ухода из Apple Чэнь Ши работал в отделе, занимающемся разработкой умных часов. При этом экс-работодатель подал иск в суд и персонально против Чэня Ши еще в августе. Его обвинили в том, что специалист скачал из защищенной папки рабочего компьютера 63 файла, чтобы потом передать их китайскому конкуренту Apple. В новом иске Apple заявила, что Oppo подтолкнула своего нового сотрудника к раскрытию тайн.

В Oppo уже отреагировали на обвинения. В компании заявили, что Чэнь Ши описывал своим новым коллегам «общие инженерные принципы», которые не включали информацию, полученную от Apple. Ши также заявил, что готов сотрудничать с судом.

В начале сентября Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 миллиона рублей. Компания не удалила информацию, которую требовалось убрать в соответствии с российским законодательством.