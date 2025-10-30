Ценности
Бородина похвасталась образом почти за два миллиона рублей

Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «Ксения Бородина»

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась образом почти за два миллиона рублей. На соответствующий снимок обратили внимание редакторы Telegram-канала «Звездач».

На опубликованном снимке знаменитость позировала в рваных штанах с камуфляжным принтом и розовой кофте Chanel. Помимо этого, звезда надела туфли с черным носом того же бренда за 195 тысяч рублей.

Свой образ она дополнила розовой сумкой Hermes за 1,5 миллиона рублей. Кроме того, Бородина также надела умный браслет Whoop, цена на который составляет около 50 тысяч рублей.

Ранее в октябре Бородина ответила на комментарии о седине в волосах. 42-летняя знаменитость предстала перед камерой в черной пижамной рубашке на пуговицах и с распущенными прядями.

