21:19, 30 октября 2025

Брат Галкина подал в суд на известное российское СМИ

Екатерина Щербакова
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Брат известного юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) Дмитрий Галкин подал иск в Савеловский районный суд к ООО «ДИДЖИТАЛ НЬЮС» (LIFE.RU), об этом сообщается в официальном Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Истец указывает, что 6 октября текущего года в интернете была опубликована статья с заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима». По мнению старшего Галкина, в статье изложены не соответствующие действительности сведения, которые порочат его честь и репутацию.

В пресс-службе судов отмечают, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября этого года.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что покинувший Россию юморист Максим Галкин продал свой люксовый автомобиль Bentley Arnage, которым владел более 20 лет. Госномера же и вовсе стоили дороже самого авто — 7 миллионов рублей.

