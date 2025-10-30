Брат Галкина подал в суд на известное российское СМИ

Брат Галкина подал иск на LIFE.RU о защите чести и достоинства

Брат известного юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) Дмитрий Галкин подал иск в Савеловский районный суд к ООО «ДИДЖИТАЛ НЬЮС» (LIFE.RU), об этом сообщается в официальном Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Истец указывает, что 6 октября текущего года в интернете была опубликована статья с заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима». По мнению старшего Галкина, в статье изложены не соответствующие действительности сведения, которые порочат его честь и репутацию.

В пресс-службе судов отмечают, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября этого года.

