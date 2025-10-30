Силовые структуры
12:23, 30 октября 2025Силовые структуры

Бывшего начальника подразделения РЖД увезли в ФСБ

СК обвинил экс-главу подразделения РЖД во взятке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве бывшего главу одного из подразделений ОАО «РЖД» увезли в ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчине предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). На допросе он свою вину признал.

По данным следствия, в мае 2024 года в Москве он получил через посредника взятку в размере трех миллионов рублей. Эти деньги предназначались за согласование дополнительных планов перевозки грузов. Правоохранители провели обыск по месту его жительства и работы. В результате обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на причастность фигуранта к совершенному преступлению.

Ранее сообщалось, что старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны России Игорь Бобров не признал вину по делу о хищении в России 30 миллионов рублей при составлении карт для Индии.

