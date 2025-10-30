Бывшего начальника подразделения РЖД увезли в ФСБ

СК обвинил экс-главу подразделения РЖД во взятке

В Москве бывшего главу одного из подразделений ОАО «РЖД» увезли в ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчине предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). На допросе он свою вину признал.

По данным следствия, в мае 2024 года в Москве он получил через посредника взятку в размере трех миллионов рублей. Эти деньги предназначались за согласование дополнительных планов перевозки грузов. Правоохранители провели обыск по месту его жительства и работы. В результате обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на причастность фигуранта к совершенному преступлению.

