12:44, 8 октября 2025Силовые структуры

Появились детали о хищении в России 30 миллионов рублей при составлении карт для Индии

Сотрудник научного центра МО Бобров не признал вину в хищении ₽30 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Rehan Qureshi / Shutterstock / Fotodom

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны России Игорь Бобров не признал вину по делу о хищении в России 30 миллионов рублей при составлении карт для Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Бобров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

По данным агентства, в 2014 году бывший начальник центра полковник Игорь Рутько издал приказ о создании специальной группы сотрудников института для своевременного выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию. Он определил конкретные функции и установил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате за дополнительный объем работ.

12 августа сообщалось, что Рутько находится под домашним арестом, он заключил досудебное соглашение.

