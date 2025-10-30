Десятки собак отравили догхантеры в российском регионе

Десятки собак отравили догхантеры в Красногорске, два животных умерло

Десятки собак отравили догхантеры в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что у животных зафиксирован ряд серьезных заболеваний. Больше всего происшествий произошло в Путилково. По словам местных ветеринаров, в клиники поступило несколько старых собак с признаками отравления ядами — симптомы были одинаковыми. Подчеркивается, что две собаки умерли.

Догхантеров, которые разбрасывают отраву, ищут местные жители. Один из них попал на камеры видеонаблюдения: человек, предположительно, высыпал белое вещество на газон в Путилково. Shot уточняет, что это может быть изониазид — препарат, которым люди лечат туберкулез.

