15:30, 30 октября 2025Забота о себе

Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

Терапевт Мамина: Жирная рыба и шпинат улучшают психологическое состояние
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Правильное питание может улучшить психологическое состояние человека, рассказала врач-терапевт и диетолог Арина Мамина. Помогающие бороться с депрессией продукты она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

По словам эксперта, чтобы улучшить эмоциональное состояние, в рацион нужно добавить жирную рыбу — например, дикого лосося или сельдь, в которых содержатся особые жиры омега-3, делающие клетки мозга более устойчивыми перед стрессом. «Это как смазать механизм, чтобы он лучше работал», — объяснила Мамина.

Кроме того, терапевт порекомендовала включить в меню кефир, живой йогурт или квашеную капусту, влияющие на производство «гормона счастья» серотонина в кишечнике. Также для борьбы с депрессией полезна листовая зелень вроде шпината, в которой много натурального витамина В9, отвечающего за хорошее настроение.

Наконец, Мамина указала на полезные свойства яичного желтка, в котором содержится важное для бодрости и спокойствия организма вещество холин. «Главное — это не есть эти продукты горстями в надежде на мгновенный эффект. Речь о том, чтобы сделать их постоянной частью своего рациона, создавая для мозга и нервной системы благоприятную среду», — заключила она.

Ранее психолог-консультант Валерия Нагорная рассказала способ отсрочить деменцию минимум на пять лет. Для этого она посоветовала вести здоровый образ жизни, а также постоянно тренировать мозг.

