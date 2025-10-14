Забота о себе
14 октября 2025

Назван доступный способ отсрочить деменцию минимум на пять лет

Психолог Нагорная: Изучение иностранных языков поможет снизить риск деменции
Постоянная тренировка мозга важна для профилактики слабоумия, считает клинический психолог-консультант Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Валерия Нагорная. Доступный способ снизить риск развития деменции или отсрочить ее проявление минимум на пять лет она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Нагорная рассказала, что для профилактики деменции существуют стандартные рекомендации: важно вести здоровый образ жизни, придерживаться сбалансированного питания, уметь управлять стрессом, а также практиковать умеренные физические нагрузки. Однако помимо этого важно тренировать интеллектуальные способности и стимулировать мозг к активной работе.

По словам психолога, делать это помогает изучение иностранных языков. «Эта сложная, многогранная деятельность активизирует различные области мозга, укрепляя когнитивные функции. Запоминание новой лексики, освоение грамматических конструкций, практика устной и письменной речи — все это вносит свой вклад в поддержание интеллектуальной активности, что критически важно, особенно в пожилом возрасте», — объяснила она.

Специалистка добавила, что во время изучения иностранных языков тренируется рабочая память, что также очень важно для снижения риска возникновения деменции. Кроме того, изучение языков развивает гибкость мышления, так как мозг учится анализировать информацию с разных точек зрения. «Изучение иностранных языков способно снизить риск развития деменции или отсрочить ее проявление минимум на пять лет», — подытожила Нагорная.

Ранее специалисты ученые из Вирджиния Тек установили, какие продукты ухудшают память. Они выяснили, что переработанное мясо и сладкие газированные напитки особенно опасны для мозга пожилых людей.

