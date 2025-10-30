В России в ходе строительства трассы М-12 повредили дороги на миллиарды рублей

Счетная палата: На ремонт дорог после стройки трассы М-12 уйдет 12,8 млрд руб.

Из-за строительства скоростной трассы М-12 «Восток» (Москва — Казань — Тюмень) пострадало сотни километров дорог регионального и межмуниципального значения. Какие суммы уйдут на их восстановление, выяснили в Счетной палате.

Согласно аудиторскому отчету, в ходе строительных работ на участке в Нижегородской области грузовой транспорт повредил больше 600 километров дорожного полотна. На ремонт испорченных дорог дополнительно потребуется еще 12,8 миллиарда рублей, подсчитали в региональном управлении автодорог. Однако соответствующая статья расходов в бюджетах разных уровней запланирована не была. Счетная палата предложила изыскать средства на восстановительные работы Минтрансу, «Автодору» и правительству Нижегородской области, срок назначен до февраля 2026 года. Участок трассы М-12 «Восток» на территории региона был введен в эксплуатацию в 2023 году.

Кроме того, Счетная палата оценила состояние дорог в Тамбовской области и Якутии. Вместе с Нижегородской областью общая сумма нарушений при выполнении дорожных работ составила 7,1 миллиарда рублей. К концу октября за счет устранения выявленных нарушений в бюджет вернулось 794,3 миллиона рублей. В целом на финансирование дорожных работ, планируемых до 2030 года, недостает 443,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о повышении стоимости строительства и ремонта автотрасс. Повышение расходов в Минтрансе связывают с увеличением стоимости битума, щебня, цемента и других строительных материалов.