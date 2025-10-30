Две российские школьницы найдены без сознания в машине с мужчиной

В Люберцах водителя и двух школьниц нашли в машине без сознания из-за наркотиков

В Люберцах 38-летний мужчина и две школьницы найдены в машине без сознания из-за наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Школьницам 16 и 17 лет. По предварительной информации, они и водитель были в состоянии наркотического опьянения. Сейчас все госпитализированы и приходят в себя в больнице.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ (Бурятия) двое подростков получили ножевые ранения на вечеринке, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в ночь на 25 октября, когда компания распивала спиртное в квартире одного из подростков. Под утро пьяный 17-летний школьник впал в неадекватное состояние, схватил нож и стал наносить беспорядочные удары.