Фитнес-центр предложил клиентам сбросить 50 килограммов ради автомобиля Porsche

В Китае спортзал предложил Porsche тому, кто сбросит 50 килограммов за 90 дней

В Китае фитнес-центр запустил экстремальный марафон по снижению веса с автомобилем премиум-класса в качестве главного приза. Об этом сообщает South China Morning Post.

Участникам предложили сбросить 50 килограммов за три месяца, чтобы получить Porsche Panamera 2020 года выпуска. При этом организаторы взимают вступительный взнос в десять тысяч юаней (около 111,9 тысячи рублей), покрывающий питание и проживание в условиях закрытого тренировочного лагеря. Тренер по фамилии Ван подтвердил, что семь-восемь человек уже заявили свое участие.

При этом медики раскритиковали опасную инициативу, указав, что терять по полкилограмма в день — опасно для здоровья. Врач-гастроэнтеролог Пу Яньсун предупредил, что такой быстрый темп снижения веса перегружает органы и может быть смертельно опасным, а популярный блогер-медик отметил риски гормональных сбоев, выпадения волос и аменореи у женщин.

Пользователи сети усмотрели в акции маркетинговую уловку, поскольку владелец спортзала не только может сохранить подержанный автомобиль, но и заработает на взносах, учитывая малую вероятность достижения столь экстремальной цели кем-то из участников.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина похудела на 23 килограмма за год благодаря простой диете и домашним упражнениям. Она окончательно решила взяться за свое здоровье после замечания пятилетней дочери: «Мама, ты должна выглядеть как моя старшая сестра, когда я вырасту, чтобы мы могли меняться платьями».