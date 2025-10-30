Глава российского региона раскрыл подробности налета украинских дронов

Глава Нижегородской области Никитин: 16 дронов атаковали регион

Глава Нижегородской области Глеб Никитин раскрыл подробности налета украинских дронов. Об этом он написал в Telegram.

Регион был атакован дронами Вооруженных сил Украины в ночь на 30 октября.

По словам Никитина, средствами противовоздушной обороны было сбито 16 беспилотников. При этом в результате падения обломков повреждения получил объект инженерной инфраструктуры, отметил он. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, добавил губернатор.

По сведениям Минобороны, в ночь на 30 октября над российскими регионами было сбито 170 украинских беспилотников. Под ударом, в частности, оказался Московский регион и Крым.