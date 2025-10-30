Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 30 октября 2025Россия

Глава российского региона раскрыл подробности налета украинских дронов

Глава Нижегородской области Никитин: 16 дронов атаковали регион
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Глава Нижегородской области Глеб Никитин раскрыл подробности налета украинских дронов. Об этом он написал в Telegram.

Регион был атакован дронами Вооруженных сил Украины в ночь на 30 октября.

По словам Никитина, средствами противовоздушной обороны было сбито 16 беспилотников. При этом в результате падения обломков повреждения получил объект инженерной инфраструктуры, отметил он. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, добавил губернатор.

По сведениям Минобороны, в ночь на 30 октября над российскими регионами было сбито 170 украинских беспилотников. Под ударом, в частности, оказался Московский регион и Крым.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    У брата Дорна нашли многотысячные долги за ЖКУ в России

    Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

    Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

    Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

    Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

    В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

    В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

    Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

    Названы безобидные на первый взгляд признаки опасных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости