Глава Волгоградской области рассказал о повреждениях вышки сотовой связи из-за атаки ВСУ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о последствиях налета украинских беспилотников. Его слова приводит пресс-служба администрации Волгоградской области в Telegram.

В ночь на 30 октября регион подвергся атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бочаров сообщил, что атака была отражена. При этом обломками сбитых беспилотников была повреждена вышка сотовой связи в Руднянском районе, отметил он. Люди и их дома не пострадали, добавил губернатор.

30 октября налет украинских дронов прокомментировал также глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он рассказал, что над регионом было сбито 16 дронов, а также сообщил о повреждении неназванного объекта инженерной инфраструктуры.

По данным Минобороны, в ночь на 30 октября над российскими регионами было сбито 170 украинских беспилотников ВСУ.

