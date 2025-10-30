Администрация Киева: Главный флаг Украины приспустили из-за непогоды

В Киеве из-за непогоды и сильного ветра приспустили главный флаг Украины. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале.

«В столице из-за прогнозируемой непогоды 30 октября временно приспустили главный флаг Украины», — говорится в сообщении.

Как отметили чиновники, по прогнозам синоптиков в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Флаг будет приспущен до конца суток 31 октября.

