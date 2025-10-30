Россия
10:34, 30 октября 2025Россия

Голые россияне устроили драку на парковке и попали на видео

В Подмосковье голые мужчина и женщина устроили драку на парковке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Подмосковье голые мужчина и женщина устроили драку на парковке, действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «360 ЧП».

На представленных кадрах видно, как горожанка толкает на асфальт обнаженного мужчину. Тот сопротивляется и пытается вырваться. Позже россиянин кричит в окружении полицейских. По данным издания, женщина кусала мужчину и откусила ему ухо.

Представители подмосковных правоохранительных органов рассказали, что конфликтующих граждан доставили в психиатрическую больницу.

До этого сообщалось, что в Москве голая пациентка сбежала из института имени Склифосовского после операции. Удалось выяснить, что москвичка за час добралась до дома. Там ее встретили родители. Возвращение дочери их удивило, они отправили ее обратно в медучреждение.

