12:30, 30 октября 2025Экономика

Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

Reuters: Отгрузки нефти из портов в РФ не изменились после введения санкций США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Введенные на прошлой неделе санкции США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний пока не повлияли на отгрузки из российских портов. Об этом со ссылкой на данные LSEG и трейдеров сообщает Reuters.

Поставки нефти в октябре через балтийские Приморск и Усть-Луга, а также Новороссийск составят около 2,33 миллиона баррелей в сутки, что в целом соответствует уточненной программе экспорта на текущий месяц.

При этом Вашингтон требует свернуть операции с компаниями до 21 ноября, а путь танкера из Балтийского моря до Индии, ключевого покупателя российской нефти с доставкой по морю, занимает примерно четыре недели. Таким образом, партии, которые отгружаются сейчас, прибудут к покупателям позже заявленного срока, объяснил агентству один из трейдеров.

Участники рынка считают, что российские компании сохранят объемы экспорта с помощью увеличения цепочки торговых посредников. Это приведет к росту издержек для продавцов сырья, однако даст определенные гарантии безопасности покупателям.

Ранее стало известно, что крупнейший в Индии государственный нефтепереработчик Indian Oil начал поиски замены части российской нефти в Северной и Южной Америке. Компания готова в первом квартале закупить 24 миллиона тонн нефти у пяти поставщиков и ожидает предложений до пятницы.

Помимо этого, Reliance Industries, крупнейший в Индии импортер российской нефти, выразил готовность придерживаться санкционных ограничений и перешел к закупке партий ближневосточной нефти.

