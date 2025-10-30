Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:28, 30 октября 2025Россия

Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

Министр образования Чечни Дааев: В одной из школ региона не оказалось учебников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В одной из действующих частных чеченских школ не оказалось ни учебников, ни нужного оборудования. Об этом стало известно из публикации министра образования региона Хож-Бауди Дааева в Telegram.

Как рассказал Дааев, во время проверки оказалось, что оборудование отсутствовало в классах труда и основ безопасности и защиты Родины. Кроме того, у детей не было учебников и другой нужной литературы. Из-за этого глава Минобразования Чечни принял решение перевести всех учеников с пятого по девятый классы в другие школы.

Дааев пообещал пресекать попытки подмены обучения имитацией и назвал халатность администрации школы недопустимой.

Ранее сообщалось, что в Чечне на проспекте имени Владимира Путина с факелами отпраздновали расширение бизнеса дочери Кадырова.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости