В Чечне на проспекте Путина с факелами отпраздновали расширение бизнеса дочери Кадырова

Глава Чечни Кадыров сообщил о расширении бизнеса под управлением дочери Айшат

У дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат расширился бизнес. Об этом сообщил сам Кадыров в Telegram.

Как рассказал глава региона, у основанного его супругой Медни Кадыровой модного дома Firdaws, которым теперь управляет Айшат Кадырова, открылся флагманский бутик. Кроме того, бизнес дочери Кадырова прирос кофейней.

Как рассказал Рамзан Кадыров, торжественная церемония открытия прошла на территории торгового центра, расположенного на проспекте Владимира Путина. Судя по опубликованному главой Чечни видео, расширение бизнеса под управлением Айшат Кадыровой отпраздновали при свете факелов.

Ранее на видео попал появившийся у Айшат Кадыровой заводской комплекс, состоящий из швейной фабрики, склада и общежития для рабочих.