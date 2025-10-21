Россия
13:24, 21 октября 2025

Появившийся у дочери Кадырова заводской комплекс попал на видео

У дочери Кадырова Айшат появился комплекс из фабрики, склада и общежития рабочих
У дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат появился заводской комплекс из швейной фабрики, склада и общежития для рабочих. Об этом сообщил сам Кадыров в Telegram.

Комплекс попал на видео. На кадрах видно, что на предприятии еще ведется стройка. Судя по видео, сама фабрика располагается в длинном четырехэтажном здании. «Основной цех готов к установке оборудования, необходимого для кройки и пошива фирменной продукции под всемирно известным чеченским брендом "Firdaws"», — подписал кадры Кадыров.

Известно, что бренд основала жена главы Чечни Медни Кадырова в 2009 году, сейчас его возглавляет Айшат Кадырова.

Ранее приближенный Кадырова Замид Чалаев показал два заполненных медалями и орденами шкафа.

