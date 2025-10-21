Появившийся у дочери Кадырова заводской комплекс попал на видео

У дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат появился заводской комплекс из швейной фабрики, склада и общежития для рабочих. Об этом сообщил сам Кадыров в Telegram.
Комплекс попал на видео. На кадрах видно, что на предприятии еще ведется стройка. Судя по видео, сама фабрика располагается в длинном четырехэтажном здании. «Основной цех готов к установке оборудования, необходимого для кройки и пошива фирменной продукции под всемирно известным чеченским брендом "Firdaws"», — подписал кадры Кадыров.
Материалы по теме:
17-летний Адам Кадыров женится. Кто невеста сына главы Чечни и что известно о свадьбе?
27 июня 2025
Адам Кадыров в 17 лет стал секретарем Совбеза Чечни. Это его третий высокий пост
23 апреля 2025
Сыну главы Чечни вручили высшую награду республики. Сколько теперь медалей и орденов у 16-летнего Адама Кадырова?
26 августа 2024
Известно, что бренд основала жена главы Чечни Медни Кадырова в 2009 году, сейчас его возглавляет Айшат Кадырова.
Ранее приближенный Кадырова Замид Чалаев показал два заполненных медалями и орденами шкафа.