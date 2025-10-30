Испытание ядерного оружия США назвали подарком для России и Китая

WSJ: РФ и Китай выиграют от возобновления США ядерных испытаний

Планы Вашингтона по возобновлению ядерных испытаний могут сыграть на руку России и Китаю, усилив их позиции в сфере стратегического вооружения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и выиграют от возобновления испытаний», — заявил Гэри Сеймор, главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности бывшего президента Билла Клинтона.

Он также отметил, что проведение ядерных испытаний не является необходимым условием для обеспечения надежности американского ядерного арсенала.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.