16:43, 30 октября 2025Ценности

Известная актриса побрилась налысо на камеру на фоне борьбы с раком

Актриса Кристал Лоу побрилась налысо на камеру на фоне борьбы с раком груди
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @officialcrystallowe

Известная канадская актриса и модель Кристал Лоу изменила внешность на фоне борьбы с раком груди. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильмов ужасов «Дети кукурузы», «Пункт назначения» и «Черное Рождество», получившая звание «Королева крика», снялась, сидя в комнате на стуле. В начале ролика она сняла повязку с головы, продемонстрировав редкие пряди, оставшиеся после выпадения волос.

Затем артистка показала на камеру, как ее бреют налысо. При этом на глазах у нее выступили слезы. «(...) Страшно, но я действительно хочу, чтобы все, кто проходит через это, увидели, что я в порядке. И вы тоже будете в порядке», — обратилась к зрителям 44-летняя знаменитость.

Ранее в октябре сообщалось, что американский бельевой бренд Victoria's Secret отказал больной раком яичников итальянской супермодели Бьянке Балти в участии в ежегодном модном показе.

.
