15:52, 20 октября 2025Ценности

Больной раком супермодели отказали в участии в показе Victoria's Secret

Больной раком супермодели Бьянке Балти отказали в показе Victoria's Secret
Мария Винар

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Американский бельевой бренд Victoria's Secret отказал больной раком яичников итальянской супермодели Бьянке Балти в участии в ежегодном модном показе. Об этом сообщает издание People.

41-летняя манекенщица рассказала, что накануне шоу решила направить компании письмо. «Не знаю точно, откуда взялась эта смелость, но я это сделала. Единственное, о чем я сожалею в жизни, — это о неиспользованных возможностях», — заявила она.

В своем обращении Балти отметила, что восхищается развитием марки и стремлением к инклюзивности. «Я видела женщин всех размеров, национальностей, полов и возрастов, представленных в ваших рекламных кампаниях и показах. Я не самая молодая, не самая пышнотелая и не самая подтянутая. Но я сильная, смелая и живая — и я все еще чертовски сексуальна. Я с гордостью ношу свои шрамы и с гордостью показываю недавно отросшие волосы. Появление меня на этом подиуме было бы не просто исполнением моей личной мечты, это стало бы посланием миллионам женщин», — подчеркнула знаменитость.

Кроме того, она объяснила, почему участие в показах таких женщин, как она, важно для публики. «Я хочу показать, что диагноз — это не конец красоты, уверенности в себе или чувственности. Жизнь, несмотря на болезнь, может быть смелой, сексуальной и полноценной», — заключила звезда.

По словам Балти, через несколько дней сотрудники бренда отклонили ее заявку на участие, объяснив, что модельный состав для шоу уже был полностью сформирован.

Ранее сообщалось, что американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в показе модного бренда Victoria's Secret и встревожила фанатов.

