Шеф-повар зарубил топором владельца найденного в лесу окровавленного Mercedes

К расправе над владельцем окровавленного Mercedes оказался причастен повар

В причастности к расправе над бизнесменом Ильгаром Ханадановым из Заречного Свердловской области заподозрили шеф-повара кафе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 октября у обвиняемого возник конфликт с другом из-за старых финансовых вопросов. Оба были в состоянии алкогольного опьянения и беседа шла на повышенных тонах. В какой-то момент обвиняемый вооружился топором и нанес им несовместимый с жизнью удар по голове старшего товарища. После он перегнал автомобиль друга, желая скрыть следы, а его тело спрятал у трассы.

Пропавшего 49-летнего бизнесмена искала полиция и многочисленные добровольцы. Останки удалось обнаружить 30 октября.

Как рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых, подозреваемый отрицал вину, но при допросе с использованием полиграфа во всем сознался и даже расплакался, говоря о подробностях учиненной расправы.