Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:56, 30 октября 2025Наука и техника

«Калашников» вооружит охрану объектов «Сайгой»

«Калашников»: Охрана объектов одной из корпораций России получит ружья «Сайга»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Сотрудников службы охраны, которые работают на объектах одной из российских государственных корпораций, вооружат ружьями «Сайга-12КВ». Об этом сообщил концерн «Калашников».

«АО "Концерн "Калашников" заключило договор с юридическим лицом с особыми уставными задачами одной из российских госкорпораций на поставку служебных гладкоствольных ружей "Сайга-12КВ" для обеспечения физической охраны объектов», — говорится в сообщении.

Ружья «Сайга-12КВ» в исполнении 030 разработали на базе автомата Калашникова АК-74М. Газоотводная автоматика позволяет использовать различные патроны 12-го калибра с гильзами длиной 70 и 76 миллиметров. «Сайга» получила планку Пикатинни на крышке ствольной коробки, которая позволяет устанавливать различные прицелы.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

В июле «Калашников» сообщил, что модернизированные гладкоствольные ружья МР-155 используют в зоне проведения специальной военной операции для борьбы с дронами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Известный советский сатирик решил судиться за бани

    В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости