Капитан раскрыл возможные цели «Кинжалов» во время массированного удара по Украине

Дандыкин: Российские ракеты «Кинжал» могли поразить подземные производства ВСУ

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время ночной массированной атаки по Украине могли поразить подземные производства дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает NEWS.ru.

«"Кинжалы" просто так не применяют. Это серьезная и дорогая ракета. Если их действительно применили минувшей ночью, то их целью могли стать подземные производства БПЛА и военные производства, расположенные глубоко под землей», — пояснил он.

Эксперт отметил, что, помимо «Кинжалов», по подземным объектам могли наноситься удары крылатыми ракетами «Калибр» при поддержке Военно-морского флота России. Кроме того, по его словам, атакованы также могли быть различные командные пункты украинских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории Украины был нанесен массированный удар. Как рассказал глава государства, всего было выпущено более 650 беспилотников, а также свыше 50 ракет разных типов.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Отмечается, что российские войска задействовали около сотни дронов-камикадзе «Герань-2», десятки ракет «Кинжал» и «Калибр».