Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 30 октября 2025Россия

Российский генерал предрек превращение тыла и поля боя в «зону поголовного истребления»

Экс-НГШ генерал Балуевский: Поле боя станет зоной поголовного истребления
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Тыл на десятки километров и само поле боя станут территорией «поголовного истребления». Об этом сообщил бывший начальник Генерального Штаба (НГШ) генерал армии Юрий Балуевский в статье для журнала «Россия в глобальной политике», написанной совместно с директором Центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым.

Балуевский и Пухов заявили, что превращение поля боя в смертельную зону может произойти благодаря дронам, которые становятся все более дешевыми и компактными.

«В боевых действиях участвуют настоящие полчища дронов (...) Вооруженная борьба превратится в первую очередь в схватку за "дроновое превосходство" в воздухе», — предрекли экс-НГШ и эксперт Пухов. Становление нового характера ведения боевых действий Балуевский и Пухов увидели в спецоперации на Украине.

За одну только ночь с 29 на 30 октября Вооруженные силы Украины выпустили по российским регионам более 170 беспилотников.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    В Европе оценили влияние санкций США против российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости