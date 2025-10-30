Российский генерал предрек превращение тыла и поля боя в «зону поголовного истребления»

Тыл на десятки километров и само поле боя станут территорией «поголовного истребления». Об этом сообщил бывший начальник Генерального Штаба (НГШ) генерал армии Юрий Балуевский в статье для журнала «Россия в глобальной политике», написанной совместно с директором Центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым.

Балуевский и Пухов заявили, что превращение поля боя в смертельную зону может произойти благодаря дронам, которые становятся все более дешевыми и компактными.

«В боевых действиях участвуют настоящие полчища дронов (...) Вооруженная борьба превратится в первую очередь в схватку за "дроновое превосходство" в воздухе», — предрекли экс-НГШ и эксперт Пухов. Становление нового характера ведения боевых действий Балуевский и Пухов увидели в спецоперации на Украине.

За одну только ночь с 29 на 30 октября Вооруженные силы Украины выпустили по российским регионам более 170 беспилотников.