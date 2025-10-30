Китай понадеялся на США в одном вопросе

МИД КНР понадеялся, что США будут и дальше защищать систему ядерного разоружения

Глава МИД КНР Го Цзякунь заявил, что надеется на готовность США и дальше защищать международную систему ядерного разоружения. Китайского дипломата цитирует РИА Новости.

По словам Го, в Пекине ожидают, что «США предпримут конкретные действия для защиты международной системы ядерного разоружения и нераспространения, а также для обеспечения глобального стратегического баланса и стабильности».

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился в срочном порядке провести испытания американского ядерного оружия.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Соединенные Штаты до публичных заявлений Трампа никак не уведомляли Россию о планах провести новые ядерные испытания.