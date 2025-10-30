Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 30 октября 2025Мир

Китай понадеялся на США в одном вопросе

МИД КНР понадеялся, что США будут и дальше защищать систему ядерного разоружения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johannes Neudecker / DPA / Globallookpress.com

Глава МИД КНР Го Цзякунь заявил, что надеется на готовность США и дальше защищать международную систему ядерного разоружения. Китайского дипломата цитирует РИА Новости.

По словам Го, в Пекине ожидают, что «США предпримут конкретные действия для защиты международной системы ядерного разоружения и нераспространения, а также для обеспечения глобального стратегического баланса и стабильности».

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился в срочном порядке провести испытания американского ядерного оружия.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Соединенные Штаты до публичных заявлений Трампа никак не уведомляли Россию о планах провести новые ядерные испытания.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости