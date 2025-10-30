N-tv: Китай сократил поставки комплектующих для украинских дронов

Китай сократил поставки комплектующих для украинских дронов. Об этом со ссылкой на представителя сети украинских и мировых оружейных компаний сообщает телеканал N-tv.

Утверждается, что Пекин все чаще ограничивает подобные поставки и пресекает попытки Киева импортировать китайские электронные компоненты через союзников. В частности, КНР запрещает экспорт компонентов для дронов в страны Прибалтики, «потому что знает, что они окажутся здесь, на Украине».

В материале указано, что ограничения наносят ущерб украинской армии, так как используемые в беспилотниках двигатели, контроллеры и аккумуляторы преимущественно китайского производства.

Ранее Китай увеличил поставки роботов в Россию. Поставки продукции китайских производителей робототехники в Россию выросли в январе-сентябре на 25 процентов в годовом выражении.