08:03, 30 октября 2025Экономика

Корейские производители решили отозвать четверть миллиона машин

«Ренхап»: Корейские производители отзовут 260 тысяч автомобилей из-за дефектов
Вячеслав Агапов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корейские производители отзовут 260 тысяч автомобилей ради устранения различных дефектов. Об этом со ссылкой на Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики сообщает агентство «Ренхап».

Отзывную кампанию проведут Hyundai Motor, BMW Korea, Kia Corp. и Stellantis Korea. Всего она затронет 57 различных моделей машин.

Среди дефектов, которые планируют устранить — опасность возгорания из-за неисправной системы управления аккумулятором в электрической модели Porter II от Hyundai, угроза отключения электроэнергии и возгорания из-за неисправного стартера в седане BMW 520d и неисправности двигателя Jeep Grand Cherokee.

В конце октября отзывную кампанию запустил российский «АвтоВАЗ». Компания добровольно отзовет 8,2 тысячи автомобилей Lada X-RAY для установки отсутствующих систем. Автомобили ждет установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada XRAY, выпущенных в период с 8 октября 2021-го по 29 апреля 2022 года.

