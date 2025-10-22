«АвтоВАЗ» отзовет тысячи автомобилей из-за отсутствующей системы

«АвтоВАЗ» отзовет 8,2 тысячи X-RAY для установки систем вызова экстренных служб

«АвтоВАЗ» добровольно отзовет 8,2 тысячи автомобилей Lada X-RAY для установки отсутствующих систем вызова экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По информации ведомства, автомобили ждет установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada XRAY, выпущенных в период с 8 октября 2021-го по 29 апреля 2022 года. Проверить, затронет ли отзывная кампания машину, можно на сайте Росстандарта. Работы по установке систем будут бесплатными.

«Временный выпуск транспортных средств, не оснащенных устройством или системой вызова экстренных оперативных служб, был предусмотрен соответствующим решением Комиссии Таможенного союза. Такие транспортные средства должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря 2027 года», — подчеркнули в ведомстве.

В начале октября стало известно, что производитель китайских автомобилей Dongfeng отзовет в России 12,4 тысячи тягачей. Под отзывную кампанию попадают грузовики Dongfeng DFH4180 (GX), проданные с января 2023-го по май 2025 года. Причиной стали проблемы с ремнем безопасности. Надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности — устройство неэффективно сматывает лямку.