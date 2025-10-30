Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:45, 30 октября 2025Бывший СССР

Лавров выступил с требованием к ООН по Буче

Захарова: Лавров обратился в Секретариат ООН по вопросу Бучи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Laurel Chor / Globallookpress.com

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров контролирует ситуацию по вопросу расследования событий в Буче. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Этот вопрос действительно стоит на контроле у министра», — сообщила она.

По словам Захаровой, Лавров выступил с требованиями к Секретариату Организации Объединенных Наций (ООН) способствовать проведению тщательного расследования, установлению лиц, ответственных за преступление украинской власти.

Ранее Лавров рассказал об ответе ООН на просьбу раскрыть имена якобы жертв в Буче. Он рассказал, что управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН) заявило, что не может это сделать для «обеспечения безопасности их родственников».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Дасаев отказался видеть смысл в присутствии Сафонова в ПСЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости