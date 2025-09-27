Мир
Лавров рассказал об ответе ООН на просьбу раскрыть имена якобы жертв в Буче

Лавров: ООН не отвечает на просьбу опубликовать имена якобы жертв в Буче
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН) в ответ на просьбу России раскрыть имена якобы жертв в Буче заявило, что не может это сделать для «обеспечения безопасности их родственников». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Мы обращались (...) официально, письменно год назад. Ответ получили только этим летом. И ответ, конечно, гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата, а потом нам сообщили устно, правда, что юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников», — рассказал Лавров.

Ранее российский представитель на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков потребовал от ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче. По его словам, в противном случае соответствующие доклады и заявления следует отозвать и дезавуировать.

