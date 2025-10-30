Культура
11:58, 30 октября 2025Культура

Лепс высказался о проблемах со здоровьем после скандального выступления

Певец Григорий Лепс заявил, что слухи о его смерти преувеличены
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем в ходе выступления в Казани. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

«И тем не менее слухи о моей смерти сильно преувеличивали. Я еще долго буду трепать вам нервы», — заявил исполнитель со сцены.

Отмечается, что зрители концерта певца в Казани «остались в восторге» и отметили, что все 2,5 часа он «отработал на полную».

Ранее сообщалось, что после концерта во Владивостоке 19 октября Лепс экстренно обратился за медицинской помощью с серьезным отравлением. Затем появилось видео со скандального концерта певца. На кадрах видно, как артист, шатаясь, ходит по сцене, курит, целует охранников в макушки.

25 октября появилась информация о том, что Лепс начал отменять концерты из-за плохого самочувствия.

Позже исполнитель опроверг сообщения об отмене ближайших концертов после скандального выступления во Владивостоке.

