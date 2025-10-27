Культура
Лепс вышел на связь после скандального выступления

Певец Григорий Лепс опроверг слухи об отмене ближайших концертов
Народный артист России Григорий Лепс опроверг сообщения об отмене ближайших концертов после скандального выступления во Владивостоке. Соответствующий пост появился на странице исполнителя в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Концерты в Казани и Самаре состоятся! До встречи 28 и 30 октября», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что после концерта во Владивостоке 19 октября Лепс экстренно обратился за медицинской помощью с диагнозом серьезное отравление. Позже появилось видео со скандального концерта певца. На кадрах видно, как артист, шатаясь, ходит по сцене, курит, целует охранников в макушки.

25 октября появилась информация о том, что Лепс начал отменять концерты из-за плохого самочувствия. Так, концерт в Ижевске был отменен с возможностью возврата билетов, а выступления в Кирове и Перми — перенесены.

