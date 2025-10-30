Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:15, 30 октября 2025Ценности

Лодыжки Сабрины Карпентер вызвали споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sabrinacraves

Деталь внешности американской певицы Сабрины Карпентер вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился в фан-аккаунте звезды @sabrinacraves в X.

В публикации с подписью «Представьте, что вы настолько безупречны» был скриншот выступления певицы на шоу Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире»). Артистка предстала перед камерой в полный рост, стоя на сцене у комода в розовых трусах и желтой футболке.

Пост набрал 60,2 миллиона просмотров и 201 тысячу лайков. Высказанные в комментариях мнения пользователей о кадре разделились. «Эти лодыжки как половина ее стопы», «У нее нет щиколоток, просто [одна толщина] от бедра до ступни», «Толстые лодыжки», «У нее короткие гномьи ноги. Похожа на хоббита», — раскритиковала исполнительницу часть юзеров.

Другие пользователи встали на защиту Карпентер. «Мужчины, которые видят идеальную женщину и плачут из-за ее лодыжек, — это безумие», «Никогда не пойму, зачем называть откровенно красивых людей уродливыми», «Люди забывают, что у нее рост 152 сантиметра, и такие пропорции тела абсолютная норма», «Считаю, что все, кто находит ее лодыжки толстыми, недостойны секса примерно никогда», — заявили они.

Ранее в октябре японская певица Рина Саваяма раскритиковала Сабрину Карпентер за танцы в обуви на татами на шоу Saturday Night Live.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев после слов Путина пригрозил желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

    Оценены шансы Неймара забить мяч на чемпионате мира-2026

    Популярная среди россиян Bluetooth-колонка загорелась во время работы

    Москвичам назвали время прихода ощутимого снега

    ООН прокомментировала заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Владельцам собак назвали действительно необходимые вещи для питомца

    Советский танк Победы «зацепили» в горах Крыма

    Жителей Подмосковья призвали к решительным действиям

    Почетный президент РФС сделал выбор между Пеле и Марадоной

    Самая красивая девушка России рассказала о подготовке к поездке на «Мисс Вселенная»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости