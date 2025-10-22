Японская певица раскритиковала Сабрину Карпентер за танцы в обуви на татами

Певица Саваяма заявила артистке Карпентер, что обувь на татами — это тюрьма

Японская певица Рина Саваяма раскритиковала американскую поп-исполнительницу Сабрину Карпентер за танцы в обуви на татами. На соответствующие сторис в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание NME.

Саваяма проанализировала выпуск шоу Saturday Night Live с участием коллеги, которая исполнила песню Nobody's Son («Ничей сын»). Артистка выступила перед зрителями в укороченном кимоно, украшенном стразами, и черных туфлях на шпильках. При этом сзади нее были замечены танцоры, которые имитировали бой на татами. Они двигались под музыку в кимоно для единоборств и обуви.

Саваяма отблагодарила Карпентер за номер, но в то же время сделала ей замечание. «Огромная благодарность Сабрине, но, коллеги... Если мы явно ссылаемся на культуру другой страны, пожалуйста, делайте это с должным вниманием, уважением и бережностью. Обувь на татами — это тюрьма», — заявила знаменитость.

