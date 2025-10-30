Экономика
16:48, 30 октября 2025

В России предложили расширить использование маткапитала

В Госдуме предложили тратить маткапитал на ремонт жилья
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Использование материнского капитала в России могут расширить. Новое предназначение для средств господдержки предложили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Об этом сообщают РИА Новости.

Соответствующие поправки могут войти в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Парламентарии призывают разрешить россиянкам тратить средства маткапитала на ремонт в квартире. На сегодняшний день такая статья расходов предусмотрена лишь в ряде российских регионов. Депутаты не предлагают оплачивать за счет маткапитала расходы на материалы. Под ремонтом жилья авторы инициативы подразумевают услуги специализированных строительных организаций или индивидуальных предпринимателей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила изменить порядок выплаты маткапитала. Она считает необходимым дифференцировать его в соответствии с количеством детей. Вместе с тем депутат подчеркивает важность маткапитала для молодых семей, ждущих первого ребенка, поскольку без такой меры поддержки приобрести собственное жилье им будет трудно.

