16:16, 23 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали о мерах совершенствования маткапитала

Депутат Бессараб: Программу маткапитала надо дифференцировать по числу детей
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Пора расширить семьям программу маткапитала и дифференцировать по количеству детей, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала переориентировать в России программу материнского капитала на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей. С такой инициативой она выступила в ходе первого заседания Совета по демографической и семейной политике.

Депутат отметила, что маткапитал необходимо оставить для первого ребенка, потому что это позволяет купить жилье. Она добавила, что для молодых семей очень важно понимать, что им есть куда принести из роддома своего первенца.

«Но, на мой взгляд, также необходимо подумать о третьем, четвертом и последующих детках, потому что сегодня только отдельные регионы решают эту задачу за счет региональных бюджетов или софинансирования за счет государства. Но, как показывает практика, это очень важная и существенная помощь для людей», — сказала Бессараб.

Ранее Путин назвал снижение рождаемости глобальным вызовом для всего мира. Он подчеркнул, что власти в России нацелены на комплексный подход в решении демографических задач.

