Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

Мэр Юрмалы Трукснис не получил доступ к гостайне и подал в отставку

В Латвии мэру Юрмалы Гатису Трукснису не предоставили доступ к гостайне. Об этом сообщает портал гостелерадио республики LSM.

После получения соответствующего отказа со стороны Службы государственной безопасности (СГБ) республики Трукснис подал в отставку. По его словам, решение СГБ было незаконным.

«Считаю это решение незаконным и противоречащим Конституции Латвийской Республики. Буду оспаривать его в установленном законом порядке и добиваться справедливости. (...) Особо подчеркиваю — моя отставка не является и не может считаться согласием с данным решением», — объяснил Трукснис.

Основание отказа в предоставлении доступа к гостайне мэру Юрмалы не раскрывается.

