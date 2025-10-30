Бывший СССР
Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

Мэр Юрмалы Трукснис не получил доступ к гостайне и подал в отставку
Фото: Sergey Melkonov / Sputnik / РИА Новости

В Латвии мэру Юрмалы Гатису Трукснису не предоставили доступ к гостайне. Об этом сообщает портал гостелерадио республики LSM.

После получения соответствующего отказа со стороны Службы государственной безопасности (СГБ) республики Трукснис подал в отставку. По его словам, решение СГБ было незаконным.

«Считаю это решение незаконным и противоречащим Конституции Латвийской Республики. Буду оспаривать его в установленном законом порядке и добиваться справедливости. (...) Особо подчеркиваю — моя отставка не является и не может считаться согласием с данным решением», — объяснил Трукснис.

Основание отказа в предоставлении доступа к гостайне мэру Юрмалы не раскрывается.

Ранее показавший секретные фронтовые карты командир Вооруженных сил Украины Валентин Манько потребовал извинений. По его словам, раскрытые им данные были без грифа «секретно».

